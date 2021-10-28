В МИД КНР выступили против официальных и военных контактов США и Тайваня

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Китай выступает против любых военных и официальных контактов между США и Тайванем, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
В МИД КНР выступили против официальных и военных контактов США и Тайваня
  • Reuters

«США должны придерживаться принципа «одного Китая» и положений трёх американо-китайских коммюнике, мы решительно выступаем против любых официальных и военных контактов между США и Тайванем», — цитирует РИА Новости слова Вэньбиня на брифинге.

Он также высказался против вмешательства США во внутренние дела Китая.

По его словам, принцип «одного Китая» является основой отношений США и КНР.

Ранее президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что рассчитывает на поддержку со стороны Соединённых Штатов в случае конфликта с Китаем.

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