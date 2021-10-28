Власти Тайваня рассчитывают на поддержку США в случае конфликта с Китаем

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Президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что рассчитывает на поддержку со стороны Соединённых Штатов в случае конфликта с Китаем. Об этом информирует CNN.
Власти Тайваня рассчитывают на поддержку США в случае конфликта с Китаем
  • AP
  • © Chiang Ying-ying

«Да, я верю в это, учитывая наши длительные отношения с США и поддержку со стороны американцев, конгресса и администрации, которая нам очень помогает», — приводит CNN ответ Цай Инвэнь на вопрос о том, рассчитывает ли она на поддержку Вооружённых сил США в случае конфликта с Китаем.

Она также добавила, что у Тайваня есть «широкий спектр сотрудничества с США», которое направлено на усиление обороноспособности республики.

Ранее Байден подтвердил готовность США встать на защиту Тайваня в случае возможной агрессии против него.

Псаки позднее прокомментировала слова Байдена о готовности защитить Тайвань.

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