В Пентагоне заявили, что следят за обстановкой на российско-украинской границе

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В Пентагоне заявили, что продолжают следить за ситуацией на российско-украинской границе, однако «не могут сообщить ничего дополнительно». Об этом рассказал официальный представитель американского Минобороны подполковник Антон Семелрот.
В Пентагоне заявили, что следят за обстановкой на российско-украинской границе
  • Reuters

«Мы продолжаем следить за ситуацией в регионе, но пока не можем сообщить ничего дополнительно», — сказал он ТАСС, отвечая на просьбу прокомментировать статью американской газеты The Washington Post, в которой говорится, что «должностные лица в США и европейских странах выражают обеспокоенность» из-за якобы передвижения российских сил.

Как ранее заявлял президент России Владимир Путин, Москва вольна передвигать российские вооружённые силы по стране на своё усмотрение.

В Москве также напомнили, что Россия имеет право проводить плановые учения на своей суверенной территории.

При этом 31 октября в Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики заявили о появлении тяжёлого вооружения ВСУ на железнодорожной станции подконтрольного Киеву Рубежного в Донбассе.

Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов отметил, что Киев пытается спровоцировать Донбасс на возобновление боевых действий.

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