В ЛНР заявили о появлении тяжёлого вооружения ВСУ на железнодорожной станции в Донбассе

В Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики заявили о появлении тяжёлого вооружения ВСУ на железнодорожной станции подконтрольного Киеву Рубежного в Донбассе.

«За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения на железнодорожную станцию в Рубежном отмечено прибытие двенадцати 152-мм буксируемых гаубиц «Мста-Б», пятнадцати 152-мм буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» и пяти противотанковых пушек МТ-12 «Рапира», — говорится в сообщении милиции.

Как ранее заявил глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин, есть «явные признаки и ряд других сигналов», которые говорят о том, что «Украина готовится то ли к войне, то ли к очень серьёзной провокации».

По его словам, Украина стягивает силы и технику в южном направлении.

Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов отметил, что Киев пытается спровоцировать Донбасс на возобновление боевых действий.