Депутат Белик назвал «пустыми и нелепыми» обвинения США в кибератаках «российских хакеров»
По его словам, риторика сенаторов «не выдерживает никакой критики».
«Это не только смешно, но и пугает своей нелепостью. Теперь очередь дошла до сельскохозяйственного сектора, а что будет дальше? Будут искать пресловутый «русский след» в пачке кукурузных хлопьев? К сожалению, этот фарс уже стал традиционным и едва ли не центральным для внешнеполитической повестки Вашингтона», — сказал Белик.
Парламентарий считает, что Вашингтон использует для устрашения своих же граждан «врага» извне, «которого можно голословно обвинить во всех проблемах».
«Хочу напомнить, что нашим президентом было озвучено несколько предложений о сотрудничестве в сфере кибербезопасности между Россией и США, а также во всём мире. Но вместо того, чтобы сотрудничать с Россией в деле укрепления международной информационной безопасности, США продолжают выступать с пустыми и нелепыми обвинениями, которые, как и другие подобные, не подкреплены какими-либо доказательствами», — заключил Белик.
Ранее американские сенаторы Чак Грассли и Джони Эрнст направили письмо министру внутренней безопасности США Алехандро Майоркасу, в котором заявили о необходимости обеспечить кибербезопасность сельскохозяйственного сектора страны.
Поводом для этого послужили недавние атаки хакеров, якобы связанных с Россией.
Подробнее — в материале RT.