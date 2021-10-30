Депутат Белик назвал «пустыми и нелепыми» обвинения США в кибератаках «российских хакеров»

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал призыв американских сенаторов Чака Грассли и Джони Эрнста о необходимости защитить сельскохозяйственный сектор от кибератак из-за «российских хакеров».

По его словам, риторика сенаторов «не выдерживает никакой критики».

«Это не только смешно, но и пугает своей нелепостью. Теперь очередь дошла до сельскохозяйственного сектора, а что будет дальше? Будут искать пресловутый «русский след» в пачке кукурузных хлопьев? К сожалению, этот фарс уже стал традиционным и едва ли не центральным для внешнеполитической повестки Вашингтона», — сказал Белик.

Парламентарий считает, что Вашингтон использует для устрашения своих же граждан «врага» извне, «которого можно голословно обвинить во всех проблемах».

«Хочу напомнить, что нашим президентом было озвучено несколько предложений о сотрудничестве в сфере кибербезопасности между Россией и США, а также во всём мире. Но вместо того, чтобы сотрудничать с Россией в деле укрепления международной информационной безопасности, США продолжают выступать с пустыми и нелепыми обвинениями, которые, как и другие подобные, не подкреплены какими-либо доказательствами», — заключил Белик.

Ранее американские сенаторы Чак Грассли и Джони Эрнст направили письмо министру внутренней безопасности США Алехандро Майоркасу, в котором заявили о необходимости обеспечить кибербезопасность сельскохозяйственного сектора страны.

Поводом для этого послужили недавние атаки хакеров, якобы связанных с Россией.

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