Россия с 2020 года ответила на 12 запросов США по кибератакам

Россия с 2020 года ответила на 12 запросов правоохранительных органов США по кибератакам, заявил в интервью РИА Новости посол России в США Анатолий Антонов.

«Без реакции американской стороны остаются и запросы российских компетентных органов относительно кибератак. В 2020 году таких было 45, а в первом полугодии 2021 года — 35. Со своей стороны мы удовлетворили десять обращений из США в прошлом году и два — в текущем», — отметил Антонов.

Ранее заместитель помощника генпрокурора США Ричард Даунинг заявил, что Россия возглавляет список стран, с территорий которых осуществляются кибератаки против Соединённых Штатов.

По его словам, при этом он «не стал бы утверждать, что правительство России стоит за этими атаками».

Между тем глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что в Вашингтоне пока не дали однозначного ответа на инициативу Москвы начать диалог по кибербезопасности.