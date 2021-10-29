В Балтийской ассамблее обвинили Россию в распространении «дезинформации»

Депутат сейма Латвии, вице-президент Балтийской ассамблеи Янис Вуцанс заявил, что межпарламентское сотрудничество стран Бенилюкса и Балтии в вопросе борьбы с распространением дезинформации необходимо усилить. В частности, в этом контексте политик упомянул Россию, которая якобы оказывает влияние на государства Прибалтики. RT ознакомился с фрагментами выступления Вуцанса.

Парламентарий назвал «стратегическое использование дезинформации» в целях политического влияния «общеизвестной проблемой» в странах Балтии.

«Мы постоянно сталкиваемся с обеспокоенностью по поводу влияния российских СМИ, особенно на русскоязычную часть общества. Основные методы, которыми мы пользуемся для борьбы с дезинформацией со стороны таких средств массовой информации, — это штрафы или временная приостановка вещания каналов, которые намеренно распространяют дезинформацию и нарушают закон», — сказал он в рамках конференции Межпарламентского консультативного совета Бенилюкса.

В то же время, по мнению Вуцанса, одним из лучших инструментов борьбы с распространением фейковых новостей является использование методов «эффективного управления».

Балтийская ассамблея — совещательный орган парламентов трёх стран Прибалтики, созданный в 1991 году для развития сотрудничества между ними. В ассамблее участвуют по 20 депутатов от Латвии, Литвы и Эстонии.

Ранее в Европарламенте обвинили Россию и Китай в распространении «пропаганды» за рубежом. Как неоднократно подчёркивали в Москве и Пекине, Россия и КНР не вмешиваются в дела других стран.