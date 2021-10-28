МИД России призвал ОБСЕ обратить внимание на ситуацию с преследованием журналистов в Латвии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе подготовить отчёт по ситуации с уголовным преследованием 14 журналистов в Латвии, сотрудничавших в том числе с российскими порталами Sputnik и Baltnews.

Захарова отметила, что если называть вещи своими именами, то этих корреспондентов «хотят наказать за то, что они просто выполняли свою работу как журналисты».

Представитель МИД России отметила, что российская сторона неоднократно обращалась с просьбами в профильные международные структуры и призывала их заняться этой проблемой, дать этим действиям объективную оценку, однако никакой внятной действенной реакции со стороны уполномоченных институтов нет.

По её словам, «неудивительно, что латвийские власти пользуются таким молчаливым согласием», и наращивают усилия по «выдавливанию альтернативных официозу источников информации, и не сбавляют оборотов по наступлению в целом на русский язык».

«Где ОБСЕ, где специальный представитель по свободе слова, где институт, где специальный офис этого представителя, ведь там много людей работает? Где заявления, где хотя бы твиты, где интервью на этот счёт? Где разговоры с властями этих стран, в частности Латвии?» — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что российская сторона требует отчёта по данной ситуации.

«Если мы раньше призывали дать реакцию, то теперь мы требуем отчёта», — сказала Захарова, отметив, что в Латвии наблюдается практика двойных стандартов.

Ранее сообщалось, что Служба госбезопасности Латвии завершила следствие по уголовному процессу в отношении 14 журналистов, сотрудничавших в том числе с российскими порталами Sputnik и Baltnews.

Журналистов обвиняют в нарушении санкционного режима ЕС, введённого персонально против гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва.

Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА «Россия сегодня». При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы. Как отметили в МИД России, санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселёву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.