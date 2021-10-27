Захарова назвала опасным прецедентом решение суда Амстердама по скифскому золоту

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Апелляционного суда Амстердама о передаче скифского золота в собственность Украины.

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Как отметила Захарова, российская сторона надеялась, что хотя бы сфера культуры останется вне политики.

«Руководствуясь исключительно политическими мотивами, голландские судьи полностью проигнорировали тот неоспоримый факт, что скифское золото является культурно-историческим наследием народов Крымского полуострова, на котором были обнаружены данные артефакты и который никогда не покидали. Вердикт Апелляционного суда Амстердама создаёт крайне опасный прецедент», — отметила она.

По её словам, данное решение подрывает доверие между музейными сообществами разных стран и ставит под вопрос дальнейшие перспективы межмузейного сотрудничества, в том числе между Россией и Нидерландами.

Ранее Апелляционный суд Амстердама после нескольких лет разбирательств вынес решение о передаче скифского золота в собственность Украины.

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что российский МИД и правительство России делают всё необходимое, чтобы скифское золото вернулось на полуостров.

В Совете Федерации назвали решение суда по скифскому золоту опасным прецедентом.