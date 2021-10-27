Сенат утвердил нового посла США в Турции

Сенаторы США утвердили назначение своего бывшего коллеги Джеффа Флейка на должность американского посла в Турции.

«Сенат утвердил устным голосованием Джеффри Лейна Флейка из Аризоны на пост чрезвычайного и полномочного посла Соединённых Штатов Америки в Турецкой Республике», — цитирует РИА Новости пресс-службу палаты.

Отмечается, что одобрение произошло на фоне урегулирования дипломатического скандала, связанного с намерением турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана выслать из страны десять послов, включая американского.

23 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что дал указание Министерству иностранных дел Турции объявить персонами нон грата послов десяти стран, которые призвали освободить правозащитника, основателя культурного фонда Anadolu Kültür AŞ Османа Кавалу.

Позже в США заявили о невмешательстве в дела Турции.