Эрдоган дал указание объявить персонами нон грата послов десяти стран

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что дал указание МИД Турции объявить персонами нон грата послов десяти стран, которые призвали освободить правозащитника Османа Кавалу.

«Я дал указание нашему министру иностранных дел немедленно принять меры, чтобы эти десять послов были объявлены персонами нон грата», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее посольства десяти стран — Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США — выступили с призывом к Турции освободить Кавалу.

Вице-президент Турции Фуат Октай обвинил послов десяти стран во вмешательстве в судебные дела республики после призыва дипломатов к освобождению правозащитника Османа Кавалы.