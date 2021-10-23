Эрдоган дал указание объявить персонами нон грата послов десяти стран
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«Я дал указание нашему министру иностранных дел немедленно принять меры, чтобы эти десять послов были объявлены персонами нон грата», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее посольства десяти стран — Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США — выступили с призывом к Турции освободить Кавалу.
Вице-президент Турции Фуат Октай обвинил послов десяти стран во вмешательстве в судебные дела республики после призыва дипломатов к освобождению правозащитника Османа Кавалы.