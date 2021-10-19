В Турции обвинили послов десяти стран во вмешательстве в судебные дела республики

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Вице-президент Турции Фуат Октай обвинил послов десяти стран во вмешательстве в судебные дела республики после призыва дипломатов к освобождению правозащитника Османа Кавалы.
В Турции обвинили послов десяти стран во вмешательстве в судебные дела республики
  • globallookpress.com

Октай считает, что послы превысили свои полномочия, призвав к политическому вмешательству в судебные дела Турции. В своём заявлении он отметил, что им следовало бы «проявить уважение к независимости страны, в которой они работают».

«Суды в Турции независимы, а Турция — полностью независимая страна. Те, кто желает вмешаться в судебный процесс, могут продолжать исполнять такие желания в своих странах», — написал турецкий вице-президент в Twitter.

В посольствах Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США ранее призвали Турцию освободить правозащитника, основателя культурного фонда Anadolu Kültür AŞ Османа Кавалу. После этого турецкое внешнеполитическое ведомство вызвало послов указанных стран.

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