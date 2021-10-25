В США заявили о невмешательстве в дела Турции на фоне ситуации с высылкой послов

В посольстве США в Турции заверили в приверженности невмешательству во внутренние дела республики на фоне заявления президента Реджепа Тайипа Эрдогана об объявлении послов десяти стран персонами нон грата.

AP

«Мы привержены статье 41 Венской конвенции о невмешательстве во внутренние дела стран», — приводит РИА Новости сообщение американской дипмиссии. 23 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что дал указание Министерству иностранных дел Турции объявить персонами нон грата послов десяти стран, которые призвали освободить правозащитника, основателя культурного фонда Anadolu Kültür AŞ Османа Кавалу. Позднее турецкое внешнеполитическое ведомство вызвало послов Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США. В Евросоюзе приняли к сведению решение Анкары.