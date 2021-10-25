В ЕС приняли к сведению заявление Турции о высылке послов десяти стран

Короткая ссылка
В Евросоюзе приняли к сведению решение Турции объявить послов десяти стран персонами нон грата, однако в заявленных государствах пока не получали официальных уведомлений. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.
В ЕС приняли к сведению заявление Турции о высылке послов десяти стран
  • Reuters

«Мы приняли к сведению и внимательно следим за развитием (ситуации. — RT) после недавнего заявления Эрдогана. Страны пока ещё не получили уведомлений, поэтому я пока воздержусь от дальнейших комментариев», — цитирует дипломата РИА Новости.

23 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что дал указание Министерству иностранных дел Турции объявить персонами нон грата послов десяти стран, которые призвали освободить правозащитника, основателя культурного фонда Anadolu Kültür AŞ Османа Кавалу.

Позднее турецкое внешнеполитическое ведомство вызвало послов Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить