В ЕС приняли к сведению заявление Турции о высылке послов десяти стран

В Евросоюзе приняли к сведению решение Турции объявить послов десяти стран персонами нон грата, однако в заявленных государствах пока не получали официальных уведомлений. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.

«Мы приняли к сведению и внимательно следим за развитием (ситуации. — RT) после недавнего заявления Эрдогана. Страны пока ещё не получили уведомлений, поэтому я пока воздержусь от дальнейших комментариев», — цитирует дипломата РИА Новости.

23 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что дал указание Министерству иностранных дел Турции объявить персонами нон грата послов десяти стран, которые призвали освободить правозащитника, основателя культурного фонда Anadolu Kültür AŞ Османа Кавалу.

Позднее турецкое внешнеполитическое ведомство вызвало послов Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США.