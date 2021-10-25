Эрдоган прокомментировал ситуацию с высылкой десяти послов из Турции

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление относительно дипломатического кризиса с объявлением десяти послов, требовавших освобождения правозащитника Османа Кавалу, персонами нон грата.
Эрдоган прокомментировал ситуацию с высылкой десяти послов из Турции
  • Pixabay

«У нас нет намерения создать кризис... Я считаю, что послы теперь будут более осторожны в своих заявлениях», — цитирует Эрдогана турецкий телеканал NTV.

Турецкий лидер также заявил, что долг главы государства состоит в том, чтобы «дать необходимый ответ на это неуважение к независимой и беспристрастной судебной системе и её представителям».

«Подобное отношение является большим оскорблением для всех представителей судебной власти Турции, включая судей, прокуроров и адвокатов», — приводит слова Эрдогана Anadolu

23 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что дал указание Министерству иностранных дел Турции объявить персонами нон грата послов десяти стран, которые призвали освободить правозащитника, основателя культурного фонда Anadolu Kültür AŞ Османа Кавалу.

Позже в США заявили о невмешательстве в дела Турции.

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