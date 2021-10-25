Востоковед Долгов прокомментировал сообщения о захвате власти военными в Судане

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с RT прокомментировал сообщения о военном перевороте в Судане.

«Эта ситуация в Судане, арест ряда руководителей, представляет собой достаточно важное событие и для Судана, и для региона. Говорить о последствиях пока преждевременно, ещё нет точной информации, насколько те силы, которые осуществили захват представителей власти, имеют поддержку среди населения, вооружённых и правоохранительных сил. Но то, что США выражают свою обеспокоенность, говорит о том, что действия политических сил в Судане могут препятствовать продвижению американских и западных интересов», — рассказал эксперт.

Он также не исключил, что за этими силами, которые захватили власть, «стоят внешние акторы, имеющие свои интересы».

«То, что произошло, это отражение внутренней политической борьбы, и возможно, противостояние внешних акторов… Возможно, здесь и какие-то действия исламистских группировок или тех сил, которые пытаются вернуть Судан на тот политический путь, который проводил предыдущий президент Омар аль-Башир», — заключил Долгов.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, комментируя сообщения о захвате премьер-министра африканской страны военными, заявил, что Евросоюз призывает все стороны в Судане вернуться к переходному процессу.

Издание Al Hadath сообщило о домашнем аресте суданского премьера Абдаллы Хамдука и ряда министров. Как уточнялось, все въезды в столицу и выезды из неё перекрыты военными.

После этого в Министерстве информации страны сообщили, что премьер Хамдок призвал граждан страны выйти на улицы и «защитить революцию».

В Госдепе США выразили обеспокоенность сообщениями о военном захвате переходного правительства Судана.