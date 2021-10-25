Евросоюз обеспокоен сообщениями о военном перевороте в Судане

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Евросоюз призывает все стороны в Судане вернуться к переходному процессу, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, комментируя сообщения о захвате премьер-министра африканской страны военными.
Евросоюз обеспокоен сообщениями о военном перевороте в Судане
  • Reuters

«C огромной обеспокоенностью следим за развитием событий в Судане. ЕС призывает все стороны и региональных партнёров вернуться к переходному процессу», — написал он в Twitter.

Ранее издание Al Hadath сообщило о домашнем аресте суданского премьера Абдаллы Хамдука и ряда министров. Как уточнялось, въезды и выезды из столицы перекрыты военными.

После этого в Министерстве информации страны сообщили, что премьер Хамдок призвал граждан страны выйти на улицы и «защитить революцию».

В Госдепе США выразили обеспокоенность сообщениями о военном захвате переходного правительства Судана.

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