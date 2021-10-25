Евросоюз обеспокоен сообщениями о военном перевороте в Судане
- Reuters
«C огромной обеспокоенностью следим за развитием событий в Судане. ЕС призывает все стороны и региональных партнёров вернуться к переходному процессу», — написал он в Twitter.
Following with utmost concern ongoing events in #Sudan.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 25, 2021
The EU calls on all stakeholders and regional partners to put back on track the transition process.
Ранее издание Al Hadath сообщило о домашнем аресте суданского премьера Абдаллы Хамдука и ряда министров. Как уточнялось, въезды и выезды из столицы перекрыты военными.
После этого в Министерстве информации страны сообщили, что премьер Хамдок призвал граждан страны выйти на улицы и «защитить революцию».
В Госдепе США выразили обеспокоенность сообщениями о военном захвате переходного правительства Судана.