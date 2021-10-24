Двое российских дипломатов покинули территорию Косова

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Двое сотрудников приштинской канцелярии посольства России в Сербии покинули территорию самопровозглашённого Косова после объявления их персонами нон грата со стороны властей республики.

«Как только сотрудники приштинской Канцелярии Посольства России в Сербии... покинули территорию Косова, тут же была организована новая провокация — осуществлены дезинформационные вбросы, цель которых — поставить под сомнение приверженность России резолюции СБ ООН 1244», — написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее президент Косова Вьоса Османи объявила двух российских дипломатов персонами нон грата.

Как подчеркнула Захарова, данный шаг со стороны Приштины является целенаправленной провокацией ради «обслуживания западного проекта создания марионеточного албанонаселённого гособразования, проводящего агрессивную политику». Не в последнюю очередь данная политика «нацелена против России».

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