В Косове объявили двух российских дипломатов персонами нон грата

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Президент самопровозглашённого Косова Вьоса Османи объявила двух российских дипломатов персонами нон грата.
В Косове объявили двух российских дипломатов персонами нон грата
  • AP

На своей странице в Facebook она написала, что действия россиян якобы «негативно повлияли на национальную безопасность и конституционный порядок» Косова.

Она добавила, что власти Косова намерены и в дальнейшем сотрудничать с американскими и европейскими союзниками с целью не допустить, чтобы регион «стал жертвой дестабилизирующих амбиций России».

Как уточняет РИА Новости, речь идёт о двух дипломатах в канцелярии посольства России в Сербии, которые постоянно работают в Приштине.

В МИД России ранее потребовали от сил НАТО унять «распоясавшихся косовоалбанских радикалов».

В ведомстве также осудили действия косовоалбанских руководителей, которые, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, используют любой повод для того, чтобы добиться всплеска сербофобии среди местной общественности накануне муниципальных выборов 17 октября.

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