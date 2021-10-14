В МИД России призвали НАТО «унять распоясавшихся косовоалбанских радикалов»

В МИД России потребовали от сил НАТО унять «распоясавшихся косовоалбанских радикалов», заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Требуем, чтобы «Силы для Косова» выполнили свой мандат в соответствии с резолюцией СБ ООН 1244 и уняли распоясавшихся косовоалбанских радикалов», — приводит её слова РИА Новости.

Захарова напомнила, что полная ответственность за обеспечение безопасности в регионе лежит на «ведомом НАТО международном контингенте».

В МИД России также осудили действия косовоалбанских руководителей, которые, по словам официального представителя ведомства, используют любой повод для того, чтобы добиться всплеска сербофобии среди местной общественности накануне муниципальных выборов 17 октября.

Директор канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович ранее заявил, что политики в Приштине сознательно провоцируют инциденты и накаляют обстановку, чтобы занять север непризнанного Косова, населённый сербским населением.