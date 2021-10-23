Захарова прокомментировала решение Косова о высылке дипломатов

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение самопровозглашённого Косова об объявлении двух российских дипломатов персонами нон грата.
Захарова прокомментировала решение Косова о высылке дипломатов
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«22 октября так называемые косовские «власти» предприняли грубую антироссийскую провокацию, объявив — в том числе публично — о нежелательности пребывания в Косове двоих российских дипломатов, работающих в приштинской канцелярии нашего посольства в Республике Сербии», — цитирует Захарову МИД России.

По её словам, данное решение не несёт каких-либо последствий для правового статуса данных дипломатов.

«Исходим из того, что данный выпад администрации в Приштине не влечёт за собой последствий для правового статуса упомянутых российских дипсотрудников. В соответствии с международным правом и основополагающей для косовского урегулирования резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН они аккредитованы при Миссии ООН по делам временной администрации в Косове (МООНК) и не имеют отношения к структурам этого самопровозглашённого «государства», — отметила она.

Как подчеркнула Захарова, данный шаг со стороны Приштины является целенаправленной провокацией ради «обслуживания западного проекта создания марионеточного албанонаселённого гособразования, проводящего агрессивную политику». Не в последнюю очередь данная политика «нацелена против России».

Ранее президент самопровозглашённого Косова Вьоса Османи объявила двух российских дипломатов персонами нон грата.

Посольство России в Сербии заявило о непризнании решения «правительства Косова» о «высылке» российских дипломатов, также в дипмиссии сочли это заявление провокацией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить