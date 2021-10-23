Захарова прокомментировала решение Косова о высылке дипломатов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение самопровозглашённого Косова об объявлении двух российских дипломатов персонами нон грата.

«22 октября так называемые косовские «власти» предприняли грубую антироссийскую провокацию, объявив — в том числе публично — о нежелательности пребывания в Косове двоих российских дипломатов, работающих в приштинской канцелярии нашего посольства в Республике Сербии», — цитирует Захарову МИД России.

По её словам, данное решение не несёт каких-либо последствий для правового статуса данных дипломатов.

«Исходим из того, что данный выпад администрации в Приштине не влечёт за собой последствий для правового статуса упомянутых российских дипсотрудников. В соответствии с международным правом и основополагающей для косовского урегулирования резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН они аккредитованы при Миссии ООН по делам временной администрации в Косове (МООНК) и не имеют отношения к структурам этого самопровозглашённого «государства», — отметила она.

Как подчеркнула Захарова, данный шаг со стороны Приштины является целенаправленной провокацией ради «обслуживания западного проекта создания марионеточного албанонаселённого гособразования, проводящего агрессивную политику». Не в последнюю очередь данная политика «нацелена против России».

Ранее президент самопровозглашённого Косова Вьоса Османи объявила двух российских дипломатов персонами нон грата.

Посольство России в Сербии заявило о непризнании решения «правительства Косова» о «высылке» российских дипломатов, также в дипмиссии сочли это заявление провокацией.