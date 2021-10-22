Посольство России в Сербии не признало решение Косова о высылке дипломатов

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Посольство России в Сербии заявило о непризнании решения «правительства Косово» о «высылке» российских дипломатов, также в дипмиссии сочли это заявление провокацией.
Посольство России в Сербии не признало решение Косова о высылке дипломатов
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«Не признаём «независимость» Косово, а, соответственно, и краевое «правительство» и другие «структуры». Для нас никакие «решения» Приштины не имеют правовой силы. На основании резолюции 1244 Совета Безопасности ООН сотрудничаем с Миссией ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК), в том числе по данному вопросу», — приводит заявление посольства РИА Новости.

В дипмиссии добавили, что считают абсолютно неприемлемыми попытки помешать российским аккредитованным при МООНК дипломатам «осуществлять свою законную — всецело в рамках международного права — деятельность».

22 октября президент самопровозглашённого Косова Вьоса Османи на своей странице в Facebook «объявила» двух российских дипломатов персонами нон грата.

Как уточняло РИА Новости, речь идёт о двух дипломатах в канцелярии посольства России в Сербии, которые постоянно работают в Приштине.

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