Посольство России в Сербии не признало решение Косова о высылке дипломатов

Посольство России в Сербии заявило о непризнании решения «правительства Косово» о «высылке» российских дипломатов, также в дипмиссии сочли это заявление провокацией.

«Не признаём «независимость» Косово, а, соответственно, и краевое «правительство» и другие «структуры». Для нас никакие «решения» Приштины не имеют правовой силы. На основании резолюции 1244 Совета Безопасности ООН сотрудничаем с Миссией ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК), в том числе по данному вопросу», — приводит заявление посольства РИА Новости.

В дипмиссии добавили, что считают абсолютно неприемлемыми попытки помешать российским аккредитованным при МООНК дипломатам «осуществлять свою законную — всецело в рамках международного права — деятельность».

22 октября президент самопровозглашённого Косова Вьоса Османи на своей странице в Facebook «объявила» двух российских дипломатов персонами нон грата.

Как уточняло РИА Новости, речь идёт о двух дипломатах в канцелярии посольства России в Сербии, которые постоянно работают в Приштине.