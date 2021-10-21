В Латвии аннулировали лицензию на ретрансляцию Первого канала
- Reuters
«Совет принял решение аннулировать лицензию на вещание Первого балтийского канала в связи с тремя нарушениями», — написал Аболиньш в Twitter.
Он уточнил, что лицензия телеканала на вещание истекает 26 октября.
Ранее Национальный совет по электронным СМИ Латвии также принял решение о запрете на год ретрансляции в республике телеканала «Россия-РТР».
В феврале руководитель NEPLP Аболиньш заявил, что регулятор официально запретил ретрансляцию в стране 16 телеканалов, вещающих на русском языке.
В Союзе журналистов России назвали этот шаг зачисткой медийного пространства Латвии.