В Латвии аннулировали лицензию на ретрансляцию Первого канала

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Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) аннулировал лицензию на вещание ретранслятора Первого канала — Первого балтийского канала. Об этом сообщил глава совета Ивар Аболиньш.
В Латвии аннулировали лицензию на ретрансляцию Первого канала
  • Reuters

«Совет принял решение аннулировать лицензию на вещание Первого балтийского канала в связи с тремя нарушениями», — написал Аболиньш в Twitter.

Он уточнил, что лицензия телеканала на вещание истекает 26 октября.

Ранее Национальный совет по электронным СМИ Латвии также принял решение о запрете на год ретрансляции в республике телеканала «Россия-РТР».

В феврале руководитель NEPLP Аболиньш заявил, что регулятор официально запретил ретрансляцию в стране 16 телеканалов, вещающих на русском языке.

В Союзе журналистов России назвали этот шаг зачисткой медийного пространства Латвии.

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