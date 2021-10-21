Напавшему на британского депутата предъявили обвинения в убийстве
- Reuters
Об этом сообщает Sky News.
Мужчину Али Харби Али также обвинили в подготовке террористического акта.
«Это убийство имеет террористическую связь, у него были как религиозные, так и идеологические мотивы», — заявил сотрудник прокуратуры Ник Прайс.
15 октября британский депутат-консерватор Дэвид Эмесс скончался от нанесённых мужчиной ножевых ранений.
Нападение произошло во время его встречи с избирателями в методистской церкви в графстве Эссекс. Полиция оперативно задержала нападавшего.
Убийство объявлено британской полицией террористическим актом.