Напавшему на британского депутата предъявили обвинения в убийстве

Королевская прокурорская служба в Британии предъявила обвинения мужчине, который напал на депутата парламента Британии Дэвида Эмесса с ножом.

Об этом сообщает Sky News.

Мужчину Али Харби Али также обвинили в подготовке террористического акта.

«Это убийство имеет террористическую связь, у него были как религиозные, так и идеологические мотивы», — заявил сотрудник прокуратуры Ник Прайс.

15 октября британский депутат-консерватор Дэвид Эмесс скончался от нанесённых мужчиной ножевых ранений.

Нападение произошло во время его встречи с избирателями в методистской церкви в графстве Эссекс. Полиция оперативно задержала нападавшего.

Убийство объявлено британской полицией террористическим актом.