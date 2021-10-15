Полиция задержала напавшего с ножом на британского депутата

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Полиция британского графства Эссекс задержала мужчину, который напал на депутата парламента Британии Дэвида Эмесса с ножом.
Полиция задержала напавшего с ножом на британского депутата
  • AP

«Мужчина был задержан после инцидента», — говорится в сообщении правоохранительных органов в Twitter.

В полиции уточнили, что им поступил вызов в связи с ранением на Норт-Иствуд-Роуд. Вскоре после этого полицейским удалось оперативно задержать нападавшего.

Ранее стало известно о нападении на члена парламента Великобритании от правящей Консервативной партии Дэвида Эмесса во время встречи с избирателями в методистской церкви в графстве Эссекс. Неизвестный мужчина нанёс депутату несколько ножевых ранений.

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