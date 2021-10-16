Британская полиция назвала убийство депутата парламента терактом

Короткая ссылка
Убийство депутата парламента Британии Дэвида Эймесса, который скончался в результате нападения на него мужчины с ножом в графстве Эссекс, было объявлено британской полицией террористическим актом.

Об этом пишет The Guardian.

Уточняется, что национальный координатор по антитеррористическим операциям британской полиции Дин Хэйдон официально назвал произошедшее террористическим нападением.

Вместе с этим отмечается, что, согласно первым поступившим данным, не исключается, что нападение может быть связано «с исламским экстремизмом».

Ранее британский депутат-консерватор Дэвид Эмесс скончался от нанесённых мужчиной ножевых ранений.

Нападение на британского парламентария произошло во время его встречи с избирателями в методистской церкви в графстве Эссекс. Полиция оперативно задержала нападавшего.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить