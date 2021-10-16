Британская полиция назвала убийство депутата парламента терактом

Убийство депутата парламента Британии Дэвида Эймесса, который скончался в результате нападения на него мужчины с ножом в графстве Эссекс, было объявлено британской полицией террористическим актом.

Об этом пишет The Guardian.

Уточняется, что национальный координатор по антитеррористическим операциям британской полиции Дин Хэйдон официально назвал произошедшее террористическим нападением.

Вместе с этим отмечается, что, согласно первым поступившим данным, не исключается, что нападение может быть связано «с исламским экстремизмом».

Ранее британский депутат-консерватор Дэвид Эмесс скончался от нанесённых мужчиной ножевых ранений.

Нападение на британского парламентария произошло во время его встречи с избирателями в методистской церкви в графстве Эссекс. Полиция оперативно задержала нападавшего.