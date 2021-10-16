Британская полиция назвала убийство депутата парламента терактом
Об этом пишет The Guardian.
Уточняется, что национальный координатор по антитеррористическим операциям британской полиции Дин Хэйдон официально назвал произошедшее террористическим нападением.
Вместе с этим отмечается, что, согласно первым поступившим данным, не исключается, что нападение может быть связано «с исламским экстремизмом».
Ранее британский депутат-консерватор Дэвид Эмесс скончался от нанесённых мужчиной ножевых ранений.
Нападение на британского парламентария произошло во время его встречи с избирателями в методистской церкви в графстве Эссекс. Полиция оперативно задержала нападавшего.