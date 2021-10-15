Депутат британского парламента скончался от полученных ножевых ранений в Эссексе

Член парламента Великобритании от правящей Консервативной партии Дэвид Эмесс скончался от нанесённых неизвестным мужчиной ножевых ранений.

Об этом сообщает полиция графства Эссекс.

«Нас вызвали по адресу на Норт-Иствуд-роуд... Мы приехали и нашли раненого. Ему оказали медицинскую помощь, но, к сожалению, он скончался на месте происшествия», — говорится в официальном заявлении.

В полиции также попросили возможных свидетелей инцидента связаться с управлением или предоставить материалы с видеорегистраторов.

В Sky News со ссылкой на британскую полицию указали, что скончавшимся является Эмесс.

Ранее стало известно о нападении на британского парламентария во время встречи с избирателями в методистской церкви в графстве Эссекс. Неизвестный мужчина нанёс депутату несколько ножевых ранений.

Позднее полиция задержала нападавшего.