Депутат британского парламента скончался от полученных ножевых ранений в Эссексе

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Член парламента Великобритании от правящей Консервативной партии Дэвид Эмесс скончался от нанесённых неизвестным мужчиной ножевых ранений.
Депутат британского парламента скончался от полученных ножевых ранений в Эссексе
  • Reuters

Об этом сообщает полиция графства Эссекс.

«Нас вызвали по адресу на Норт-Иствуд-роуд... Мы приехали и нашли раненого. Ему оказали медицинскую помощь, но, к сожалению, он скончался на месте происшествия», — говорится в официальном заявлении.

В полиции также попросили возможных свидетелей инцидента связаться с управлением или предоставить материалы с видеорегистраторов.

В Sky News со ссылкой на британскую полицию указали, что скончавшимся является Эмесс.

Ранее стало известно о нападении на британского парламентария во время встречи с избирателями в методистской церкви в графстве Эссекс. Неизвестный мужчина нанёс депутату несколько ножевых ранений.

Позднее полиция задержала нападавшего.

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