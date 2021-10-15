Глава МВД Британии призвала пересмотреть меры безопасности для депутатов

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател призвала сотрудников полиции страны немедленно пересмотреть меры безопасности для членов британского парламента после убийства депутата Дэвида Эймесса.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на представителя министра.

«Министр внутренних дел обратилась ко всем полицейским силам с просьбой немедленно пересмотреть меры безопасности для членов парламента и предоставить обновлённую информацию в надлежащее время», — сказал представитель главы МВД.

Ранее британский депутат-консерватор Дэвид Эмесс скончался от нанесённых мужчиной ножевых ранений.

Нападение на британского парламентария произошло во время его встречи с избирателями в методистской церкви в графстве Эссекс. Полиция оперативно задержала нападавшего.