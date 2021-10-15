Глава МВД Британии призвала пересмотреть меры безопасности для депутатов
- Reuters
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Об этом сообщает Sky News со ссылкой на представителя министра.
«Министр внутренних дел обратилась ко всем полицейским силам с просьбой немедленно пересмотреть меры безопасности для членов парламента и предоставить обновлённую информацию в надлежащее время», — сказал представитель главы МВД.
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Нападение на британского парламентария произошло во время его встречи с избирателями в методистской церкви в графстве Эссекс. Полиция оперативно задержала нападавшего.