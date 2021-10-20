Германия осудила пуски ракет КНДР

Представитель МИД ФРГ осудил ракетные испытания Северной Кореи, заявив, что КНДР подвергает опасности международную безопасность и стабильность.

«Федеральное правительство с настоянием осуждает последние испытания баллистической ракеты, проведённые Северной Кореей», — приводит Интерфакс слова представителя МИД Германии.

Он также отметил, что запусками ракет Северная Корея нарушает свои обязательства, исходящие из резолюции СБ ООН, и подвергает опасности международную и региональную безопасность и стабильность.

Ранее комитет начальников штабов Вооружённых сил Южной Кореи заявил, что КНДР провела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида также подтвердил, что со стороны Северной Кореи в сторону Японского моря было выпущено два снаряда, которые, вероятнее всего, являются баллистическими ракетами.

Американские военные осудили ракетные пуски.

В ООН выразили беспокойство в связи с новыми пусками ракет КНДР.