Премьер Польши предложил создать Судебную палату при Суде ЕС

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил создать Судебную палату при Суде ЕС. С таким предложением он выступил в Европейском парламенте в ходе дебатов о верховенстве права в Польше.

«Согласно механизму сдержек и противовесов можно было бы создать Судейскую палату, состоящую из судей, которых бы выбирали судьи конституционных судов стран-членов», — приводит слова Моравецкого Polskie Radio.

По его словам, для упорядочения процесса диалога Польши с Евросоюзом необходимы институциональные изменения.

«Суды должны иметь такую платформу для поиска общего знаменателя», — пояснил премьер.

Ранее в Польше объяснили ситуацию с сочетанием законов ЕС и Конституции.

7 октября Конституционный суд республики принял решение о верховенстве Конституции Польши над правом ЕС.

Глава ЕК поручила изучить решение суда Польши по Конституции.