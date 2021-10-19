Премьер Польши предложил создать Судебную палату при Суде ЕС
- Reuters
«Согласно механизму сдержек и противовесов можно было бы создать Судейскую палату, состоящую из судей, которых бы выбирали судьи конституционных судов стран-членов», — приводит слова Моравецкого Polskie Radio.
По его словам, для упорядочения процесса диалога Польши с Евросоюзом необходимы институциональные изменения.
«Суды должны иметь такую платформу для поиска общего знаменателя», — пояснил премьер.
Ранее в Польше объяснили ситуацию с сочетанием законов ЕС и Конституции.
7 октября Конституционный суд республики принял решение о верховенстве Конституции Польши над правом ЕС.
Глава ЕК поручила изучить решение суда Польши по Конституции.