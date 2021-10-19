Премьер Польши предложил создать Судебную палату при Суде ЕС

Короткая ссылка
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил создать Судебную палату при Суде ЕС. С таким предложением он выступил в Европейском парламенте в ходе дебатов о верховенстве права в Польше.
Премьер Польши предложил создать Судебную палату при Суде ЕС
  • Reuters

«Согласно механизму сдержек и противовесов можно было бы создать Судейскую палату, состоящую из судей, которых бы выбирали судьи конституционных судов стран-членов», — приводит слова Моравецкого Polskie Radio.

По его словам, для упорядочения процесса диалога Польши с Евросоюзом необходимы институциональные изменения.

«Суды должны иметь такую платформу для поиска общего знаменателя», — пояснил премьер.

Ранее в Польше объяснили ситуацию с сочетанием законов ЕС и Конституции.

7 октября Конституционный суд республики принял решение о верховенстве Конституции Польши над правом ЕС.

Глава ЕК поручила изучить решение суда Польши по Конституции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить