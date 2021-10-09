В Польше объяснили ситуацию с сочетанием законов ЕС и Конституции

В МИД Польши разъяснили позицию страны по поводу ситуации, касающейся сочетания законов Европейского союза с польской Конституцией после решения Конституционного суда о верховенстве национальной Конституции над законодательством ЕС на территории государства.

Как отметили в МИД страны, Польша по-прежнему будет соблюдать законы Европейского союза, если их толкование не противоречит Конституции республики.

«В соответствии со статьёй 9 Конституции Республики Польша Польша соблюдает нормы международного права, которые её связывают. Это означает, что все обязательства, вытекающие из первичного и вторичного права Европейского союза, остаются в силе и будут соблюдаться Польшей. Положения Договора о Европейском союзе, указанные в решении Конституционного суда от 7 октября, остаются в силе. Неприемлемо только такое их толкование или применение, которое нарушает Конституцию Польши», — констатировал МИД.

Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что решение Конституционного суда Польши, подтверждающее превосходство Конституции страны над законами Евросоюза, является «атакой против ЕС».

7 октября Конституционный суд республики принял решение о верховенстве Конституции Польши над правом ЕС.