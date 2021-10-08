Глава ЕК поручила изучить решение суда Польши по Конституции

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила изучить решение Конституционного суда Польши о превосходстве Конституции страны над законами Евросоюза.
Глава ЕК поручила изучить решение суда Польши по Конституции
  • AP

«Я распорядилась изучить решение КС Польши службами Еврокомиссии для принятия дальнейших мер», — цитирует РИА Новости официального представителя Еврокомиссии Эрика Мамера, зачитавшего заявление фон дер Ляйен.

Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что решение Конституционного суда Польши, подтверждающее превосходство Конституции страны над законами Евросоюза, является «атакой против ЕС».

7 октября Конституционный суд республики принял решение о верховенстве Конституции Польши над правом ЕС.

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