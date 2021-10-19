В Польше отреагировали на приостановку работы представительства России в НАТО

Замглавы МИД Польши Марцин Пшидач заявил, что приостановка работы представительства России при НАТО говорит об отсутствии заинтересованности Москвы в диалоге с Североатлантическим альянсом.

Он прокомментировал приостановку работы информбюро НАТО в Москве и работы российского постпредства в НАТО. По словам польского дипломата, эти решения следует воспринимать с сожалением.

«Это показывает, что российская сторона отказывается от диалога. Несмотря на то что Польша довольно критически воспринимает активность России, в особенности в регионе Центральной и Восточной Европы, она всегда высказывалась за то, чтобы каналы для диалога были открыты», — цитирует Пшидача «Польское радио».

Он добавил, что своими действиями Москва посылает сигнал о незаинтересованности в окончательном разрешении каких-либо споров.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что деятельность военной миссии связи и информбюро НАТО в Москве приостанавливается.

Также Лавров сообщил, что Россия приостанавливает работу российского постпредства при НАТО.

В начале октября в НАТО приняли решение о высылке восьми сотрудников миссии России при Североатлантическом альянсе, а также о сокращении ещё двух позиций.