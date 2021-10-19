В Польше отреагировали на приостановку работы представительства России в НАТО

Короткая ссылка
Замглавы МИД Польши Марцин Пшидач заявил, что приостановка работы представительства России при НАТО говорит об отсутствии заинтересованности Москвы в диалоге с Североатлантическим альянсом.
В Польше отреагировали на приостановку работы представительства России в НАТО
  • Reuters

Он прокомментировал приостановку работы информбюро НАТО в Москве и работы российского постпредства в НАТО. По словам польского дипломата, эти решения следует воспринимать с сожалением.

«Это показывает, что российская сторона отказывается от диалога. Несмотря на то что Польша довольно критически воспринимает активность России, в особенности в регионе Центральной и Восточной Европы, она всегда высказывалась за то, чтобы каналы для диалога были открыты», — цитирует Пшидача «Польское радио».

Он добавил, что своими действиями Москва посылает сигнал о незаинтересованности в окончательном разрешении каких-либо споров.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что деятельность военной миссии связи и информбюро НАТО в Москве приостанавливается.

Также Лавров сообщил, что Россия приостанавливает работу российского постпредства при НАТО.

В начале октября в НАТО приняли решение о высылке восьми сотрудников миссии России при Североатлантическом альянсе, а также о сокращении ещё двух позиций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить