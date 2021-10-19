Ярошенко пожаловался на отсутствие стоматологической помощи в тюрьме США

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Осуждённый в США лётчик Константин Ярошенко пожаловался на зубную боль и отсутствие стоматологической помощи в американской тюрьме.
Ярошенко пожаловался на отсутствие стоматологической помощи в тюрьме США
  • РИА Новости

«У Константина опять зуб сильно болит… Ему предлагают только его удалить, а не лечить, а у него и так зубов мало осталось, ему просто жевать нечем будет», — сообщила в комментарии РИА Новости супруга россиянина Виктория.

По её словам, в ближайшее время она планирует узнать о возможностях вылечить зубы мужу платно.

Российские дипломаты ранее призвали власти США оказать необходимую медицинскую помощь лётчику Ярошенко и другим россиянам, содержащимся в пенитенциарных учреждениях Соединённых Штатов.

В сентябре суд Южного округа штата Нью-Йорк отклонил ходатайство об освобождении Ярошенко по состоянию здоровья.

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