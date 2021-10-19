Ярошенко пожаловался на отсутствие стоматологической помощи в тюрьме США
- РИА Новости
«У Константина опять зуб сильно болит… Ему предлагают только его удалить, а не лечить, а у него и так зубов мало осталось, ему просто жевать нечем будет», — сообщила в комментарии РИА Новости супруга россиянина Виктория.
По её словам, в ближайшее время она планирует узнать о возможностях вылечить зубы мужу платно.
Российские дипломаты ранее призвали власти США оказать необходимую медицинскую помощь лётчику Ярошенко и другим россиянам, содержащимся в пенитенциарных учреждениях Соединённых Штатов.
В сентябре суд Южного округа штата Нью-Йорк отклонил ходатайство об освобождении Ярошенко по состоянию здоровья.