Ярошенко пожаловался на отсутствие стоматологической помощи в тюрьме США

Осуждённый в США лётчик Константин Ярошенко пожаловался на зубную боль и отсутствие стоматологической помощи в американской тюрьме.

«У Константина опять зуб сильно болит… Ему предлагают только его удалить, а не лечить, а у него и так зубов мало осталось, ему просто жевать нечем будет», — сообщила в комментарии РИА Новости супруга россиянина Виктория.

По её словам, в ближайшее время она планирует узнать о возможностях вылечить зубы мужу платно.

Российские дипломаты ранее призвали власти США оказать необходимую медицинскую помощь лётчику Ярошенко и другим россиянам, содержащимся в пенитенциарных учреждениях Соединённых Штатов.

В сентябре суд Южного округа штата Нью-Йорк отклонил ходатайство об освобождении Ярошенко по состоянию здоровья.