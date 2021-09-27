Российские дипломаты посетили лётчика Ярошенко в тюрьме в США

Российские дипломаты нанесли консульский визит в тюрьму города Данбери, где содержится российский лётчик Константин Ярошенко.

«Старшие дипломаты посольства посетили с консульским визитом Константина Ярошенко, сталкивающегося в тюрьме с отказами в оказании ему квалифицированной медпомощи. Заверили соотечественника в том, что продолжим добиваться соблюдения его прав и законных интересов», — говорится в сообщении дипведомства в Facebook.

Представители посольства призвали власти США оказать необходимую медицинскую помощь гражданину России и другим содержащимся в пенитенциарных учреждениях Соединённых Штатах россиянам.

На прошлой неделе суд Южного округа штата Нью-Йорк отклонил ходатайство об освобождении российского лётчика Константина Ярошенко по состоянию здоровья.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее отметил, что Москва и Вашингтон пока не пришли к договорённости о взаимоприемлемом варианте обмена заключёнными.