Российские дипломаты посетили лётчика Ярошенко в тюрьме в США
«Старшие дипломаты посольства посетили с консульским визитом Константина Ярошенко, сталкивающегося в тюрьме с отказами в оказании ему квалифицированной медпомощи. Заверили соотечественника в том, что продолжим добиваться соблюдения его прав и законных интересов», — говорится в сообщении дипведомства в Facebook.
Представители посольства призвали власти США оказать необходимую медицинскую помощь гражданину России и другим содержащимся в пенитенциарных учреждениях Соединённых Штатах россиянам.
На прошлой неделе суд Южного округа штата Нью-Йорк отклонил ходатайство об освобождении российского лётчика Константина Ярошенко по состоянию здоровья.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее отметил, что Москва и Вашингтон пока не пришли к договорённости о взаимоприемлемом варианте обмена заключёнными.