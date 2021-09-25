Лавров заявил об отсутствии соглашения с США об обмене заключёнными

Россия и США пока не пришли к договорённости о взаимоприемлемом варианте обмена заключёнными, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Путин и Байден среди прочих тем в Женеве коснулись этого вопроса, договорились, что по линии соответствующих служб безопасности, которые курируют это направление и у нас, и в Вашингтоне, будут приводиться разговоры по согласованию каких-то общеприемлемых вариантов. Пока мы ни к какому варианту не пришли», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, США заинтересованы в том, чтобы забрать своих граждан, но не очень серьёзно относятся к пожеланиям российской стороны.

Он отметил, что американцев в первую очередь интересует осуждённый за шпионаж Пол Уилан, чьё преступление несравнимо с причинами, по которым наказание отбывают Константин Ярошенко и Виктор Бут.

30 августа стало известно, что в заграничных пенитенциарных учреждениях с разным процессуальным статусом находятся более 9 тыс. российских граждан.