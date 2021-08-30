Более 9 тысяч россиян находятся в заграничных пенитенциарных учреждениях

В заграничных пенитенциарных учреждениях с разным процессуальным статусом находятся более 9 тыс. российских граждан, заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

В интервью РИА Новости он пояснил, что под заключёнными с разным процессуальным статусом подразумеваются граждане, правовой статус которых ограничен из-за обвинений, подозрений в совершении преступлений или вынесенного в их адрес обвинительного приговора.

«Эти данные нами постоянно обновляются. По состоянию, скажем, на 12 августа этого года общее число составило 9218», — сказал Лукьянцев.

Он добавил, что эти данные не точны, так как в некоторых государствах действуют жёсткие ограничения в сфере защиты персональных данных.

«Нередкими являются ситуации, когда сами наши соотечественники предпочитают не разглашать, что они оказались под процессуальным воздействием со стороны правоохранительных органов в других странах», — отметил собеседник издания.

По словам Лукьянцева, больше всего россиян под определёнными ограничениями находится в США, Польше, Белоруссии, Казахстане, Эстонии, во Франции и в Германии.

В июле уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила главе российского МИД Сергею Лаврову список осуждённых в США россиян для их возможного обмена. Она уточнила, что в документе будут упомянуты в том числе Константин Ярошенко и Виктор Бут.