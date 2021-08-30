Более 9 тысяч россиян находятся в заграничных пенитенциарных учреждениях
- Reuters
В интервью РИА Новости он пояснил, что под заключёнными с разным процессуальным статусом подразумеваются граждане, правовой статус которых ограничен из-за обвинений, подозрений в совершении преступлений или вынесенного в их адрес обвинительного приговора.
«Эти данные нами постоянно обновляются. По состоянию, скажем, на 12 августа этого года общее число составило 9218», — сказал Лукьянцев.
Он добавил, что эти данные не точны, так как в некоторых государствах действуют жёсткие ограничения в сфере защиты персональных данных.
«Нередкими являются ситуации, когда сами наши соотечественники предпочитают не разглашать, что они оказались под процессуальным воздействием со стороны правоохранительных органов в других странах», — отметил собеседник издания.
По словам Лукьянцева, больше всего россиян под определёнными ограничениями находится в США, Польше, Белоруссии, Казахстане, Эстонии, во Франции и в Германии.
В июле уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила главе российского МИД Сергею Лаврову список осуждённых в США россиян для их возможного обмена. Она уточнила, что в документе будут упомянуты в том числе Константин Ярошенко и Виктор Бут.