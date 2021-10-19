В МИД России раскрыли подробности предстоящего заседания по Афганистану

В третьем заседании московского формата по Афганистану 20 октября примут участие глава МИД России Сергей Лавров и представители из десяти стран региона, включая делегацию радикального движения «Талибан»*.

По информации российского внешнеполитического ведомства, участники встречи обсудят перспективы развития военно-политической обстановки в Афганистане и формирование инклюзивного правительства.

«Будут также затронуты вопросы консолидации усилий международного сообщества по предотвращению гуманитарного кризиса в этой стране», — добавили в МИД России.

По итогам заседания планируется принятие совместного заявления.

Ранее стало известно, что Иран станет участником консультаций в московском формате по ситуации в Афганистане, которые запланированы на 20 октября.

Радикальное движение «Талибан» также подтвердило своё участие в консультациях по Афганистану в Москве, которые запланированы на 20 октября.

Представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что США не примут участия во встрече по Афганистану в Москве.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.