Талибы подтвердили своё участие в переговорах в Москве 20 октября

Радикальное движение «Талибан»* подтвердило своё участие в консультациях по Афганистану в Москве, которые запланированы на 20 октября. Об этом сообщил представитель талибов Альханафи Вардак.

AP

«Высокопоставленная делегация «Исламского эмирата Афганистан» (используемое талибами название государства. — RT) посетит Москву с официальным визитом по приглашению российского руководства», — приводит ТАСС сообщение. Ранее спецпредставитель российского президента по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что Россия надеется на откровенный разговор с представителями «Талибана» в Москве 20 октября. * «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.