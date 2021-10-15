Талибы подтвердили своё участие в переговорах в Москве 20 октября
- AP
«Высокопоставленная делегация «Исламского эмирата Афганистан» (используемое талибами название государства. — RT) посетит Москву с официальным визитом по приглашению российского руководства», — приводит ТАСС сообщение.
Ранее спецпредставитель российского президента по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что Россия надеется на откровенный разговор с представителями «Талибана» в Москве 20 октября.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.