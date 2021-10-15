В МИД России прокомментировали предстоящий визит делегации талибов в Москву

Короткая ссылка
Россия надеется на откровенный разговор с представителями «Талибана»* в Москве 20 октября, сообщил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
В МИД России прокомментировали предстоящий визит делегации талибов в Москву
  • AP

«Приглашена делегация от Кабула, и принципиальное решение об участие ими уже принято. Мы ждём только состава делегации», — приводит РИА Новости слова Кабулова.

По словам дипломата, Россия намерена «откровенно излагать афганской делегации... претензии, но не в форме требования, а в форме совещания».

При этом «прорывных решений» в ходе встречи не ожидается, заключил Кабулов.

Ранее Кабулов заявил, что Россия пригласила представителей «Талибана»* принять участие во встрече по Афганистану в Москве 20 октября.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить