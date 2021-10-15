В МИД России прокомментировали предстоящий визит делегации талибов в Москву
- AP
«Приглашена делегация от Кабула, и принципиальное решение об участие ими уже принято. Мы ждём только состава делегации», — приводит РИА Новости слова Кабулова.
По словам дипломата, Россия намерена «откровенно излагать афганской делегации... претензии, но не в форме требования, а в форме совещания».
При этом «прорывных решений» в ходе встречи не ожидается, заключил Кабулов.
Ранее Кабулов заявил, что Россия пригласила представителей «Талибана»* принять участие во встрече по Афганистану в Москве 20 октября.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.