В МИД России прокомментировали предстоящий визит делегации талибов в Москву

Россия надеется на откровенный разговор с представителями «Талибана»* в Москве 20 октября, сообщил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

«Приглашена делегация от Кабула, и принципиальное решение об участие ими уже принято. Мы ждём только состава делегации», — приводит РИА Новости слова Кабулова.

По словам дипломата, Россия намерена «откровенно излагать афганской делегации... претензии, но не в форме требования, а в форме совещания».

При этом «прорывных решений» в ходе встречи не ожидается, заключил Кабулов.

Ранее Кабулов заявил, что Россия пригласила представителей «Талибана»* принять участие во встрече по Афганистану в Москве 20 октября.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.