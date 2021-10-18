Иран примет участие в заседании московского формата по Афганистану
- AP
«Что касается заседания в Москве, то там будет присутствовать наш представитель», — приводит ТАСС слова министра.
Саид Хатибзаде также анонсировал встречу государств — соседей Афганистана на уровне министров иностранных дел, которая состоится 27 октября в Тегеране.
«В Тегеране мы примем заседание министров иностранных дел стран — соседей Афганистана. Эта встреча пройдёт в очном формате», — сказал он.
Ранее радикальное движение «Талибан»* подтвердило своё участие в консультациях по Афганистану в Москве, которые запланированы на 20 октября.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.