США не примут участия во встрече по Афганистану в Москве
- AP
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«Мы не будем участвовать в московских переговорах», — сказал Прайс на брифинге.
По его словам, данный формат тем не менее является конструктивным и эффективным.
Он при этом уточнил, что американская сторона может принять участие в этом процессе в будущем.
Ранее стало известно, что Иран станет участником консультаций в московском формате по ситуации в Афганистане, которые запланированы на 20 октября.
Радикальное движение «Талибан»* также подтвердило своё участие в консультациях по Афганистану в Москве, которые запланированы на 20 октября.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.