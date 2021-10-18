США не примут участия во встрече по Афганистану в Москве

Соединённые Штаты не будут участвовать во встрече в Москве по Афганистану, заявил представитель Госдепа Нед Прайс.

«Мы не будем участвовать в московских переговорах», — сказал Прайс на брифинге.

По его словам, данный формат тем не менее является конструктивным и эффективным.

Он при этом уточнил, что американская сторона может принять участие в этом процессе в будущем.

Ранее стало известно, что Иран станет участником консультаций в московском формате по ситуации в Афганистане, которые запланированы на 20 октября.

Радикальное движение «Талибан»* также подтвердило своё участие в консультациях по Афганистану в Москве, которые запланированы на 20 октября.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.