В НАТО приняли к сведению заявление Лаврова о приостановке работы миссий

НАТО приняло к сведению решение России о приостановке работы миссий альянса, заявила РИА Новости официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску.

«Мы приняли к сведению комментарий министра Лаврова СМИ, однако мы не получили официальной информации по этим вопросам», — сказала Лунгеску.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что ответное решение России приостановить деятельность военной миссии связи и информбюро НАТО в Москве «усложняет ситуацию в отношениях».

По его мнению, решение Москвы «продлит ледниковый период» в отношениях России с НАТО.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что деятельность военной миссии связи и информбюро НАТО в Москве приостанавливается. Также он сообщил, что Россия приостанавливает работу российского постпредства при НАТО.