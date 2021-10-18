В НАТО приняли к сведению заявление Лаврова о приостановке работы миссий
«Мы приняли к сведению комментарий министра Лаврова СМИ, однако мы не получили официальной информации по этим вопросам», — сказала Лунгеску.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что ответное решение России приостановить деятельность военной миссии связи и информбюро НАТО в Москве «усложняет ситуацию в отношениях».
По его мнению, решение Москвы «продлит ледниковый период» в отношениях России с НАТО.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что деятельность военной миссии связи и информбюро НАТО в Москве приостанавливается. Также он сообщил, что Россия приостанавливает работу российского постпредства при НАТО.