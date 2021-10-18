Сенатор Ковитиди рассказала о критических ошибках НАТО в отношении России

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Анастасия Румянцева
Сенатор Ольга Ковитиди, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, в беседе с RT прокомментировала сообщение о том, что Россия приостанавливает работу российского постпредства при НАТО.
Сенатор Ковитиди рассказала о критических ошибках НАТО в отношении России
  • РИА Новости

«Россия вынуждена применить кризисное реагирование на недружественные действия НАТО, выражающиеся в системных действиях, исключающих равноправный диалог и совместную работу по деэскалации военно-политической напряжённости в мире», — пояснила Ковитиди.

Сенатор подчеркнула, что альянс допускает «очевидные критические ошибки», рассматривая Россию в качестве своего геополитического противника.

«Указанные недружественные действия альянса содержат очевидные риски прежде всего для архитектуры мировой безопасности», — заключила парламентарий.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия приостанавливает работу российского постпредства при НАТО.

В начале октября в НАТО приняли решение о высылке восьми сотрудников миссии России при Североатлантическом альянсе, а также о сокращении ещё двух позиций.

Как позднее пояснил генсек альянса Йенс Столтенберг, это решение было принято не из-за какого-то конкретного события, а из-за «роста активности России», на фоне которой альянс должен «проявлять бдительность».

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