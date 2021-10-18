В ЕС сообщили о переговорах по признанию COVID-сертификатов с 28 странами

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Ведутся технические переговоры с 28 странами мира, которые ещё не подключились к системе электронных коронавирусных сертификатов ЕС.
В ЕС сообщили о переговорах по признанию COVID-сертификатов с 28 странами
  • РИА Новости

Согласно заявлению Еврокомиссии, к настоящему времени к системе подключены 43 государства, включая 27 стран — членов ЕС, три государства, входящих в Европейское экономическое пространство, Швейцарию и 12 других стран и территорий мира.

В комиссию обратились ещё 60 третьих стран, изъявивших желание присоединиться к системе взаимного признания сертификатов.

«Помимо тех третьих стран, что уже подключены... технические дискуссии идут ещё с 28 государствами», — добавили в Еврокомиссии.

Отмечается, что всего было выдано уже около 600 млн сертификатов.

На прошлой неделе Еврокомиссия и Россия провели техническое совещание для уточнения процедуры взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ЕС предвзято относятся к признанию российских вакцин от COVID-19.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что у Всемирной организации здравоохранения нет претензий к препарату «Спутник V».

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