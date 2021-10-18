В КНР выразили надежду на разрешение вопросов между Россией и Японией по Курилам

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В Китае выразили надежду на разрешение вопроса по Южным Курилам между Россией и Японией надлежащим образом.
В КНР выразили надежду на разрешение вопросов между Россией и Японией по Курилам
  • РИА Новости

«Китай всегда придерживался позиции, что победу и итоги мировой антифашистской войны необходимо уважать и соблюдать. Мы надеемся, что Россия и Япония смогут надлежащим образом урегулировать вопросы, касающиеся Южных Курил», — приводит РИА Новости слова официального представителя МИД КНР Чжао Лицзянь.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида сказал, что на острова южной части Курил якобы распространяется суверенитет Токио.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова японского премьера о Курильских островах, заявила, что ультиматумы только отдаляют перспективу решения данного вопроса.

Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами.

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