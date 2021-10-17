В Казахстане выразили интерес к восстановлению торговых связей с Афганистаном
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Отмечается, что спецпредставитель президента Казахстана по международному сотрудничеству Ержан Казыхан провёл встречи с представителями действующей администрации Афганистана Абдулом Гани Барадаром и Амир Ханом Мутаки.
«Были обсуждены вопросы оказания Казахстаном гуманитарной помощи афганскому народу и восстановления торгово-экономических связей», — приводит ТАСС заявление.
Ранее спецпредставитель российского президента по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что Россия надеется на откровенный разговор с представителями «Талибана»* в Москве 20 октября.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.