В Казахстане выразили интерес к восстановлению торговых связей с Афганистаном

Казахстан и власти Афганистана выразили заинтересованность в восстановлении торгово-экономических связей. Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

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Отмечается, что спецпредставитель президента Казахстана по международному сотрудничеству Ержан Казыхан провёл встречи с представителями действующей администрации Афганистана Абдулом Гани Барадаром и Амир Ханом Мутаки. «Были обсуждены вопросы оказания Казахстаном гуманитарной помощи афганскому народу и восстановления торгово-экономических связей», — приводит ТАСС заявление. Ранее спецпредставитель российского президента по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что Россия надеется на откровенный разговор с представителями «Талибана»* в Москве 20 октября. * «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.