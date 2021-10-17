Премьер Японии посетил аварийную АЭС «Фукусима-1» и высказался о сбросе воды

Премьер-министр Японии Фумио Кисида впервые после вступления в должность посетил аварийную АЭС «Фукусима-1». Он также высказался о необходимости полностью вывести станцию из эксплуатации и назвал неотложной задачей сброс низкорадиоактивной воды.

«Окончательный вывод из эксплуатации станции является условием для восстановления региона. Я бы хотел, чтобы по мере стабильного продолжения работ соблюдались доверительные отношения с местным населением», — приводит его слова NHK.

При этом, как уточняет РИА Новости, комментируя вопрос сброса воды со станции, премьер отметил, что после того, как он увидел «такое число стоящих цистерн, осознал, что отложить задачу не получится».

«Необходимо провести разъяснения относительно этого вопроса и сделать его полностью прозрачным», — цитирует Кисиду агентство.

В апреле японское правительство приняло решение сбросить в океан воду с аварийной АЭС «Фукусима-1» после очистки. Позднее сообщалось, что Международное агентство по атомной энергии проконтролирует операцию.

В МИД России прокомментировали эти планы Японии. Там выразили сожаление, что Токио «не счёл нужным провести консультации» с соседними государствами, в том числе с Россией.

МИД Китая также выразил Японии протест в связи с данным решением, так как эти действия «могут привести к заражению радиацией вод Тихого океана и привести к генетическим нарушениям».

В 2011 году в Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0. Спровоцированное подземными толчками цунами затопило четыре из шести энергоблоков АЭС «Фукусима-1» и вывело из строя систему охлаждения реакторов, вызвав крупнейшую аварию на АЭС после трагедии в Чернобыле.