МАГАТЭ проконтролирует сброс воды с «Фукусимы-1» в океан
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«МАГАТЭ будет в центре этой деятельности. Мы будем присутствовать там на постоянной основе», — сказал он в интервью Kyodo.
По его словам, правительство Японии будет содействовать агентству.
Как сообщает ТАСС, генсек правительства Кацунобу Като выразил готовность «оказать конструктивное содействие в этом вопросе экспертам МАГАТЭ».
Ранее японское правительство приняло решение сбросить в океан воду с аварийной АЭС «Фукусима-1».
Вода, которую использовали для охлаждения реакторов, перед сбросом пройдёт тщательную очистку.
В МИД России прокомментировали эти планы Японии. Там выразили сожаление, что Токио «не счёл нужным провести консультации» с соседними государствами, в том числе с Россией.
Также МИД Китая выразил Японии протест в связи с данным решением, так как эти действия «могут привести к заражению радиацией вод Тихого океана и привести к генетическим нарушениям».
Кроме того, США ждут от Японии подтверждения, что сброс воды оправдан.