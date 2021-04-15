МАГАТЭ проконтролирует сброс воды с «Фукусимы-1» в океан

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проконтролирует операцию по сбросу в океан воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в Японии, заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси.
МАГАТЭ проконтролирует сброс воды с «Фукусимы-1» в океан
  • Reuters
  • © Sakura Murakami

«МАГАТЭ будет в центре этой деятельности. Мы будем присутствовать там на постоянной основе», — сказал он в интервью Kyodo.

По его словам, правительство Японии будет содействовать агентству.

Как сообщает ТАСС, генсек правительства Кацунобу Като выразил готовность «оказать конструктивное содействие в этом вопросе экспертам МАГАТЭ».

Ранее японское правительство приняло решение сбросить в океан воду с аварийной АЭС «Фукусима-1».

Вода, которую использовали для охлаждения реакторов, перед сбросом пройдёт тщательную очистку.

В МИД России прокомментировали эти планы Японии. Там выразили сожаление, что Токио «не счёл нужным провести консультации» с соседними государствами, в том числе с Россией.

Также МИД Китая выразил Японии протест в связи с данным решением, так как эти действия «могут привести к заражению радиацией вод Тихого океана и привести к генетическим нарушениям».

Кроме того, США ждут от Японии подтверждения, что сброс воды оправдан.

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