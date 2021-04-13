В США ждут подтверждения оправданности сброса воды из Фукусимы

США ждут от Японии подтверждения, что сброс воды из Фукусимы оправдан, заявил представитель госдепартамента Нед Прайс.

«В уникальной и сложной ситуации Япония изучила варианты и последствия, поддерживала транспарентность относительно принятого решения и похоже, что её подход соответствует принятым в мире стандартам ядерной безопасности», — цитирует РИА Новости Прайса.

Он отметил, что в США рассчитывают на дальнейшую координацию с японским правительством по мере отслеживания эффективности данного подхода.

Ранее японское правительство приняло решение сбросить в океан воду с аварийной АЭС «Фукусима-1» после очистки.